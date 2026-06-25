Пермская компания разработала экологически безопасную защиту для нефтегазового оборудования

Пермский производитель химических реагентов для нефтегазовой отрасли ООО «Флэк» разработал биоразлагаемые реагенты, способные защитить оборудование для добычи и транспортировки нефти и газа от коррозии и разрушения. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Сами реагенты безвредны для окружающей среды и после применения распадаются на природные компоненты (воду, углекислый газ и биомассу), не загрязняя почву и водоемы. При этом они устойчивы к сероводородной коррозии.