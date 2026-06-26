Если нет посудомойки: как правильно мыть посуду

Используйте для мытья большого количества посуды, и особенно противней и решеток духового шкафа, ванну, наполненную горячей водой. Разведите в ней моющее средство. Замочите посуду на 20 минут. Вымойте губкой и щеткой, складывая чистые предметы в таз. Затем ополосните все проточной водой. За счет большой емкости не будет ощущения невыполнимой задачи, да и мыть так гораздо удобнее, чем в тесной кухонной раковине.