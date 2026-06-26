Если нет посудомойки: как правильно мыть посуду

Праздник закончился, гостей проводили, а грязная посуды осталась. Возникает проблема, как помыть все быстро и качественно, особенно в отсутствие посудомойки. Редакция изучила советы экспертов и выяснил, как сократить процесс мытья посуды. Попробуйте следовать нескольким простым правилам, например, совету про ванну, — редактор РБК Life Ева Акимова уже испытала и осталась довольна.
Не загромождайте раковину
Сначала отмойте мелкую посуду, освободите пространство, затем принимайтесь за крупное.
Не складывайте крупные предметы типа жаровни и кастрюли непосредственно в раковину. Их лучше наполнить теплой водой и оставить на рабочей поверхности. Сначала отмойте мелкую посуду, освободите пространство, затем принимайтесь за крупное.
Обустройте сушилку
Настольные и навесные сушилки с поддонами для стекания жидкости позволяет обходиться без мокрых поверхностей.
Обустройте сушилку на рабочей поверхности, так как вряд ли все вымытые предметы сервировки удастся распределить на навесных ярусах над мойкой. Для этого можно использовать сложенное вдвое или втрое большое полотенце, которое будет впитывать стекающую влагу. Подойдут настольные и навесные сушилки с поддонами для стекания жидкости, что позволяет обходиться без мокрых поверхностей.
Сортируйте посуду
Мойка ускорится, если засохшую посуду замочить, а в первую очередь начать с бокалов, приборов, мелких тарелок и чашек.
Разобраться с авралом поможет сортировка. Мойка ускорится, если засохшую посуду замочить, а в первую очередь начать с бокалов, приборов, мелких тарелок и чашек. Мыльную воду сливайте прямо на остальную посуду. Пока освобождаете раковину от ложек и вилок, приставшие к стенкам более крупной посуды остатки пищи отмокнут, и тогда отмыть сильные загрязнения получится проще.
После застолья с гостями помойте посуду в ванной
Для мытья большого количества посуды, и особенно противней и решеток духового шкафа, используйте ванну, наполненную горячей водой.
Используйте для мытья большого количества посуды, и особенно противней и решеток духового шкафа, ванну, наполненную горячей водой. Разведите в ней моющее средство. Замочите посуду на 20 минут. Вымойте губкой и щеткой, складывая чистые предметы в таз. Затем ополосните все проточной водой. За счет большой емкости не будет ощущения невыполнимой задачи, да и мыть так гораздо удобнее, чем в тесной кухонной раковине.
Для пригоревших загрязнений используйте уксус и соду
Уксус и сода помогают при сильных загрязнениях.
Разведите столовый уксус водой в соотношении 1:1. Наполните пригоревшую емкость. Вскипятите. Добавьте пару ложек пищевой соды. Дайте постоять 10 минут. Затем слейте и очистите размягченный налет. Вместо описанной смеси можно использовать наструганное хозяйственное мыло, рекомендовали в клининговой компании «Эстет».