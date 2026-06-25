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В Калининграде 16-летнего подростка госпитализировали с алкогольным отравлением на пляже

В полицию Московского района Калининграда из медучреждения поступило сообщение о.

Источник: Kaliningradnews

госпитализации несовершеннолетнего с признаками алкогольного опьянения. Инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку.

Установлено, что инцидент произошёл 21 июня на пляже в посёлке Прибрежный. 16-летний подросток распивал спиртные напитки, после чего ему стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, и он был доставлен в больницу.

Подростка вместе с матерью вызвали в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего решения и рассмотрения вопроса о постановке на учёт.

С подростком провели профилактическую беседу о недопустимости употребления алкоголя.

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