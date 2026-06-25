В Калининграде 16-летнего подростка госпитализировали с алкогольным отравлением на пляже

Подростка вместе с матерью вызвали в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего решения и рассмотрения вопроса о постановке на учёт.