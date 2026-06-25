В Калининграде 16-летнего подростка госпитализировали с алкогольным отравлением на пляже

госпитализации несовершеннолетнего с признаками алкогольного опьянения. Инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку.
Установлено, что инцидент произошёл 21 июня на пляже в посёлке Прибрежный. 16-летний подросток распивал спиртные напитки, после чего ему стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, и он был доставлен в больницу.
Подростка вместе с матерью вызвали в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего решения и рассмотрения вопроса о постановке на учёт.
С подростком провели профилактическую беседу о недопустимости употребления алкоголя.