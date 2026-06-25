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18-летняя калининградка работала курьером у телефонных мошенников

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД совместно с оперативниками ОМВД по.

Центральному району задержали 18-летнюю местную жительницу. Девушка работала курьером у телефонных мошенников и забирала деньги у обманутых граждан.

В ходе следствия установлено, что жертвами аферистов стали две калининградки. 45-летней женщине мошенники сообщили, что её родственники якобы совершили серьёзное преступление, и для их освобождения срочно нужны деньги. Потерпевшая передала курьеру 2,4 млн рублей. Вторая жертва — 22-летняя студентка — отдала криминальной посыльной 820 тысяч рублей накоплений родителей.

Задержанная девушка призналась, что ранее сама стала жертвой мошенников и перевела им крупную сумму. Злоумышленники убедили её, что вернуть деньги можно, если она будет выполнять их задания. Она забирала наличные у доверчивых граждан и переводила на счета кураторов.

В отношении неё возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ей избрана подписка о невыезде. Полиция проверяет её на причастность к другим эпизодам и устанавливает организаторов схемы.