18-летняя калининградка работала курьером у телефонных мошенников

Задержанная девушка призналась, что ранее сама стала жертвой мошенников и перевела им крупную сумму. Злоумышленники убедили её, что вернуть деньги можно, если она будет выполнять их задания. Она забирала наличные у доверчивых граждан и переводила на счета кураторов.