Таможенные кинологи с лабрадорами взяли призы на соревнованиях в Калининграде

Соревнования длились два дня. Участники из разных ведомств демонстрировали навыки в розыскной работе, поиске наркотиков и взрывчатых веществ. Таможенники, в чьи задачи не входит задержание людей, сосредоточились на двух последних дисциплинах. Их собаки безошибочно находили закладки с имитаторами запахов в машинах, багаже и помещениях.