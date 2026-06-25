Таможенные кинологи с лабрадорами взяли призы на соревнованиях в Калининграде

открытых региональных соревнованиях по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками. Организатором выступило УФСИН по Калининградской области.
Соревнования длились два дня. Участники из разных ведомств демонстрировали навыки в розыскной работе, поиске наркотиков и взрывчатых веществ. Таможенники, в чьи задачи не входит задержание людей, сосредоточились на двух последних дисциплинах. Их собаки безошибочно находили закладки с имитаторами запахов в машинах, багаже и помещениях.
По итогам двух дней Екатерина Шулюк с лабрадором Бостоном стали лучшими в поиске наркотических средств. Денис Коноплёв с лабрадором Барни заняли третье место в поиске взрывчатых веществ. Призёрам и их пушистым напарникам вручили дипломы, кубки и медали.