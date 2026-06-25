Юбилейная стела появится в Свердловском районе Красноярска

К 50-летию Свердловского района, которое будет отмечаться в 2027 году, в Красноярске появится новая стела. Монумент планируют разместить на перекрёстке улиц Матросова и Свердловской, сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска. Стелу украсят иллюстрации точек притяжения района: фанпарка «Бобровый Лог», национального парка «Красноярские Столбы», парка флоры и фауны «Роев ручей», Ярыгинской набережной и лестницы на Торгашинский хребет. Достопримечательности выбрали сами жители в ходе голосования. Эти места, по мнению жителей, отражают характер и душу нашего района. Они станут визуальным ядром стелы, — отметила глава администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова. Сейчас команда архитекторов ищет лучшее решение для объединения символов в единый объект. Рассматриваем различные варианты: от стилизованных изображений и барельефов до современной интерактивной подсветки. Надеемся, что уже в этом году стела будет украшать наш район, — пояснила Лилия Назмутдинова.