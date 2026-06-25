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Более 200 юных жителей Красноярского края покусали клещи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последнюю неделю в медицинские учреждения края после присасывания клещей обратились 1703 человека, в том числе 229 детей.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последнюю неделю в медицинские учреждения края после присасывания клещей обратились 1703 человека, в том числе 229 детей.

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали уже 12 357 жителей региона. У 99 человек подтверждены заболевания, передающиеся клещами.

Так, клещевой вирусный энцефалит выявили у 49 пациентов, клещевой боррелиоз — у 43, сибирский клещевой тиф — у шести. Еще один случай связан с анаплазмозом.

По данным специалистов Роспотребнадзора, активность клещей остается высокой. На контрольных маршрутах фиксируют до 10 клещей на один флаго-километр.

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