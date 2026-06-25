Историк Егор Яковлев обнаружил в Калининграде книгу, обеляющую вермахт

«Это воспоминания генерала Отто Ляша, командующего гарнизоном Кёнигсберга в 1945 году. Лично моё мнение — такую книгу неправильно издавать без научного комментария. Она относится к эпохе Холодной войны и отстаивает пресловутый миф о “чистом вермахте”, который давно опровергнут. Красная Армия представлена там ордой бандитов и мародеров, а о преступлениях вермахта, в том числе в Кёнигсберге, не сказано ни слова. В приложении опубликована пропагандистская листовка, где Илье Эренбургу приписан призыв насиловать немецких женщин, так как они якобы законная добыча. Эренбург ничего такого не говорил, но читатель об этом не узнает. Зато из послесловия, написанного соратником Ляша, бароном фон Зюскиндом, узнает, какой это был замечательный человек, каким он был прекрасным охотником и как метко стрелял тетеревов под Волховом, а возле Луги даже застрелил медведя, чья шкура потом висела в его кабинете. Особенной рефлексии на тему, как Ляш оказался на охоте в Ленинградской области, в книге мы не найдем. Считаю необходимым издавать далее эти мемуары только с научными комментариями компетентных специалистов по Второй Мировой войне», — заявил Яковлев.