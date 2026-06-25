Ушел из жизни известный крымский писатель Владимир Сорокин

«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся деятель искусств и талантливый организатор Владимир Сорокин», — сообщили в министерстве.
Владимир Иванович был лауреатом множества престижных премий и внес неоценимый вклад в развитие отечественной литературы и культуры. Его творчество и общественная деятельность оставили глубокий след в сердцах коллег, читателей и всех, кто ценит искреннее слово и преданность искусству, отметили в профильном министерстве. И выразили соболезнования родным, близким писателя.
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