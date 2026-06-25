Транспорт в «Беняконях» выезжает из Беларуси через «встречку»

«С 25 июня в пункте пропуска “Бенякони” на белорусско-литовской границе начались работы по восстановлению цементного покрытия радиометрических ворот на выезде из Беларуси», — говорится в сообщении.
На время ремонтных работ движение выезжающих из Беларуси транспортных средств организовано через встречную полосу.
ГТК рекомендует гражданам учитывать эту информацию и планировать маршрут движения в пункте пропуска с учетом установленных там указателей.
Дату завершения ремонтных работ в «Беняконях» ГТК сообщит дополнительно.