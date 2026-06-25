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Транспорт в «Беняконях» выезжает из Беларуси через «встречку»

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Ремонтные работы проходят в пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе, об этом в четверг сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

Источник: Sputnik.by

«С 25 июня в пункте пропуска “Бенякони” на белорусско-литовской границе начались работы по восстановлению цементного покрытия радиометрических ворот на выезде из Беларуси», — говорится в сообщении.

На время ремонтных работ движение выезжающих из Беларуси транспортных средств организовано через встречную полосу.

ГТК рекомендует гражданам учитывать эту информацию и планировать маршрут движения в пункте пропуска с учетом установленных там указателей.

Дату завершения ремонтных работ в «Беняконях» ГТК сообщит дополнительно.