Одна ягода — три названия? Чем клубника отличается от земляники и виктории

В XVIII-XIX столетиях в российских садах все заметнее проявляла себя земляника мускатная (Fragaria moschata), обладавшая рядом особенностей, выделявших ее среди прочих родственных видов. У нее были прямостоячие цветоносы, выраженная двудомность, требовавшая посадки мужских и женских экземпляров, а также специфический аромат, отдаленно напоминавший мускус. Ягоды нередко приобретали розовато-фиолетовый оттенок и отличались плотной текстурой, что делало их удобными для транспортировки и хранения. Поскольку в обиходе уже утвердилось слово «клубника» как обозначение округлой душистой ягоды, его естественным образом перенесли и на этот вид, хотя он существенно отличался от прежней луговой земляники зеленой. Так в одном названии фактически соединились два разных растения, а смысловая нагрузка термина стала еще более многослойной.