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«Внутренности сбросили в биотермическую яму». Белорус привез в гараж друга трофей, а их поймали с поличным при дележке

Белорус с другом пойдут под суд за то, что они делили в гараже.

Источник: Комсомольская правда

В Смолевичском районе два друга попались, когда занимались дележкой в гараже. Подробности сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Фигурантами уголовных дел стали житель Смолевичского района с товарищем. Установлено, что в местных лесных угодьях мужчина поздно вечером застрелил самца европейской косули, не имея на добычу разрешение. Убитое животное сельчанин на своей машине привез в гараж к другу, чтобы вместе разделать и поделить тушу. Мясо они поделили, а внутренности сбросили в биотермическую яму. За разделкой «трофея» их и застали госинспекторы.

У браконьеров нашли и изъяли зарегистрированное оружие: три гладкоствольных ружья, два карабина, почти 970 патронов разного калибра, девять различных емкостей с порохом, нож со следами крови, автомобиль УАЗ-31512, а также дичь. Еще у одного из браконьеров обнаружили две сети общей длиной 105 метров.

Вред, нанесенный окружающей среде, предварительно равен 120 базовым величинам (5400 белорусских рублей в июне 2026 года).

Фигурантам инкриминируют незаконную охоту, в отношении них возбуждены уголовные дела. На одного из браконьеров также завели дело о хранении запрещенных орудий рыболовства.

Тем временем огромную змею обнаружили в городском парке в Беларуси: «Все вызывайте мне скорую!».

Еще власти объяснили, почему под Минском пахнет навозом.

А адвокат сказал, что делать если под окном раздается странный шум. Но еще ЖКХ сказало белорусам, с какого времени и в какие дни могут косить траву у многоэтажек.