«Внутренности сбросили в биотермическую яму». Белорус привез в гараж друга трофей, а их поймали с поличным при дележке

Фигурантами уголовных дел стали житель Смолевичского района с товарищем. Установлено, что в местных лесных угодьях мужчина поздно вечером застрелил самца европейской косули, не имея на добычу разрешение. Убитое животное сельчанин на своей машине привез в гараж к другу, чтобы вместе разделать и поделить тушу. Мясо они поделили, а внутренности сбросили в биотермическую яму. За разделкой «трофея» их и застали госинспекторы.