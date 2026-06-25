Капитан полиции из Тараза оказался автором хита с 35 млн просмотров

Капитан полиции Аманжол Рысбеков из Тараза уже девять лет служит в органах внутренних дел. В свободное время он пишет музыку, стихи и песни. Одна из его композиций набрала около 35 млн просмотров на YouTube.
По сообщению департамента полиции Жамбылской области, Аманжол написал около десяти песен. Любовь к творчеству у него появилась еще в детстве. Сначала он получил образование по специальности «Эстрадный вокал», а затем стал юристом и поступил на службу в полицию.
Помимо основных обязанностей, Аманжол активно участвует в культурных мероприятиях департамента. В своих произведениях он поднимает темы семьи, любви к родной земле и дружбы.
«У меня есть собственные песни, которые исполняют на различных мероприятиях. Многие даже не знают, кто их автор. Например, одна из моих песен набрала около 35 миллионов просмотров в YouTube», — рассказал Аманжол Рысбеков, старший инспектор управления по работе с личным составом.
Выступления в полицейской форме нередко вызывают удивление у зрителей: «Я часто выступаю на сцене. Когда люди видят, что я исполняю лирические песни в форме полицейского, это вызывает у них удивление и интерес», — отметил он.
Начальник управления по работе с личным составом Галымжан Уразбеков подчеркнул, что капитан полиции зарекомендовал себя как ответственный сотрудник: «Капитан полиции Рысбеков зарекомендовал себя только с положительной стороны: занимается наградными и поощрением сотрудников, а также организацией всех мероприятий, касающихся полиции».