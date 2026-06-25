Выпуск автомобилей может увеличиться в Нижегородской области

В апреле на территории Нижегородской области запустили серийный выпуск новых легковых автомобилей на производственных мощностях, которые до этого долгое время находились в простое. Одновременно с этим из-за резкого роста заказов крупный грузовой автоконцерн в Приволжье отменил запланированный на лето переход на четырехдневную рабочую неделю и сократил корпоративный отпуск.