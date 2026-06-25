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Выпуск автомобилей может увеличиться в Нижегородской области

В регионе возобновили серийное производство легковых машин, а высокий спрос вынудил автозаводы отказаться от сокращения графиков.

В Волго-Вятском макрорегионе появились предпосылки для наращивания объемов производства автомобильной техники после стабилизации показателей в марте — апреле. Об этом говорится в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», подготовленном по результатам опроса около 15 тысяч предприятий страны.

В апреле на территории Нижегородской области запустили серийный выпуск новых легковых автомобилей на производственных мощностях, которые до этого долгое время находились в простое. Одновременно с этим из-за резкого роста заказов крупный грузовой автоконцерн в Приволжье отменил запланированный на лето переход на четырехдневную рабочую неделю и сократил корпоративный отпуск.

На фоне растущего спроса ожидания нижегородских представителей автомобилестроительной отрасли на ближайшие три месяца стали максимальными с начала года. Модернизация затронула и производство компонентов: на одном из приволжских заводов систему испытания двигателей успешно заменили на отечественную разработку.

Ранее сообщалось, что центр развития промышленной робототехники запустили в Нижегородской области.