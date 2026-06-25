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Предприниматели представят свои проекты на инвестсессии в Красноярске

На сессии будут присутствовать предприниматели из списка «ТОП-100», первые лица предприятий и банковского сектора, а также среднего и крупного бизнеса.

В Красноярске 29 июня, в понедельник, в 17:00 состоится инвестиционная сессия «Сообщества инвесторов Красноярского края», на которой будут представлены инвестиционные проекты предпринимателей регионов Енисейской Сибири.

Представляемые проекты:

Создание индустриального парка «Восход»; Комплексный аутсорсинг линейного персонала; Создание рыбохозяйственного комплекса полного цикла; Продажа готового бизнеса с сетью магазинов «Магнит»; Сервисный центр по обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; База отдыха «лесная резиденция» с контактным зоопарком; и другие проекты бизнеса регионов Енисейской Сибири.

Финансовый блок представит управляющий Красноярским отделением Сбербанка.

Доклад по теме «Цифровой рубль» представит руководитель ЦБ РФ по Красноярскому краю.

Среди ключевых тем — банкротные торги как альтернативный канал пополнения активов и грантовые механизмы сокращения себестоимости продукции.

На инвестиционной сессии будут присутствовать предприниматели из списка «ТОП-100», первые лица системообразующих предприятий и банковского сектора, а также первые лица среднего и крупного бизнеса.

Партнером инвестиционной сессии выступает «Первый деловой клуб», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Корпорация развития Енисейской Сибири.

Принять участие в инвестиционной сессии можно заполнив соответствующую форму на сайте сообщество-инвесторов.рф.

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