Губернатор Денис Паслер поздравил Семена Спектора с получением высокой награды

— За этой наградой стоит не просто блестящая карьера хирурга. За ней — судьба невероятной силы. Для меня Семен Исаакович — пример высочайшего профессионализма и настоящей любви к своему делу. Поздравляю с высокой государственной наградой. Спасибо за ваш труд и каждую спасенную жизнь. Крепкого здоровья и всего самого доброго, — сказал глава региона в адрес легендарного хирурга.