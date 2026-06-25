Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Денис Паслер поздравил Семена Спектора с получением высокой награды

Семену Спектору вручили медаль «Герой труда Российской Федерации».

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

25 июня 2026 года легендарного уральского врача Семена Исааковича Спектора удостоили высшей степени отличия на выдающиеся заслуги перед государством и народом — ему вручили медаль «Герой труда Российской Федерации». Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

— За этой наградой стоит не просто блестящая карьера хирурга. За ней — судьба невероятной силы. Для меня Семен Исаакович — пример высочайшего профессионализма и настоящей любви к своему делу. Поздравляю с высокой государственной наградой. Спасибо за ваш труд и каждую спасенную жизнь. Крепкого здоровья и всего самого доброго, — сказал глава региона в адрес легендарного хирурга.

Отметим, что Семен Спектор больше трех десятилетий возглавлял Свердловский госпиталь для ветеранов всех войн, лично провел тысячи сложнейших операций, а сейчас занимается общественной деятельностью.