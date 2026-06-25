Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров отмечает день рождения

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров отмечает день рождения
25 июня казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший золотую медаль на зимней Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине, отмечает свой 22-й день рождения. Спортсмен разместил пост в Instagram, на котором позирует с казахстанским флагом и золотой медалью на фоне знаменитого Кафедрального собора Дуомо в Милане. Подпись к фото лаконична: «22».
Международный Олимпийский комитет первым поздравил Михаила с днем рождения. В комментарии Комитета говорится: «С днем рождения, чемпион». Поклонники спортсмена со всего мира также оставили свои поздравления в комментариях. Многие казахстанцы называли Шайдорова народным прозвищем Мишабай и желали ему удачи и исполнения всех мечт.
Вот несколько примеров поздравлений:
«С днем рождения, наш золотой Михаил! Удачи тебе в жизни, чтобы все твои мечты исполнялись».
«Туған күнің құтты болсын, Мишабай».
«Тұған күніңмең, Миша, жаным!».