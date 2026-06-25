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Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров отмечает день рождения

Казахстанский фигурист, чемпион зимней Олимпиады-2026 в Милане-Кортине, Михаил Шайдоров 25 июня отмечает день рождения. Спортсмену исполнилось 22 года, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров отмечает день рождения

25 июня казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший золотую медаль на зимней Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине, отмечает свой 22-й день рождения. Спортсмен разместил пост в Instagram, на котором позирует с казахстанским флагом и золотой медалью на фоне знаменитого Кафедрального собора Дуомо в Милане. Подпись к фото лаконична: «22».

Международный Олимпийский комитет первым поздравил Михаила с днем рождения. В комментарии Комитета говорится: «С днем рождения, чемпион». Поклонники спортсмена со всего мира также оставили свои поздравления в комментариях. Многие казахстанцы называли Шайдорова народным прозвищем Мишабай и желали ему удачи и исполнения всех мечт.

Вот несколько примеров поздравлений:

  • «С днем рождения, наш золотой Михаил! Удачи тебе в жизни, чтобы все твои мечты исполнялись».

  • «Туған күнің құтты болсын, Мишабай».

  • «Тұған күніңмең, Миша, жаным!».