Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров отмечает день рождения

Международный Олимпийский комитет первым поздравил Михаила с днем рождения. В комментарии Комитета говорится: «С днем рождения, чемпион». Поклонники спортсмена со всего мира также оставили свои поздравления в комментариях. Многие казахстанцы называли Шайдорова народным прозвищем Мишабай и желали ему удачи и исполнения всех мечт.