Строительство спортцентра начали в Красносулинском районе Ростовской области

Площадь будущего здания — более 5,2 тысячи кв. метров. Оборудуют многофункциональную спортивную площадку, а также пять залов: для игровых видов спорта, единоборств, бокса, самбо, настольного тенниса и общей физической подготовки. Также будет работать медкабинет.