Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижний Новгород попал в число городов России с самой «ленивой» молодежью

57% молодых горожан мечтают о сокращении рабочего дня.

Источник: Живем в Нижнем

Нижний Новгород включили в число российских городов с самой «ленивой» молодежью. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов Страхового Дома ВСК.

По информации аналитиков, 57% жителей областного центра младше 35 лет хотели бы сокращение рабочего дня с 8 до 6−7 часов. Также 29% нижегородцев мечтают вовсе никогда не работать.

К трудоголикам, которые готовы работать больше 8 часов в день, причислили себя 22% молодых россиян. Большинство из них проживает в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Ранее мы писали, что предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла 83 рублей весной.