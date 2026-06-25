Нижний Новгород попал в число городов России с самой «ленивой» молодежью

Нижний Новгород включили в число российских городов с самой «ленивой» молодежью. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов Страхового Дома ВСК.
По информации аналитиков, 57% жителей областного центра младше 35 лет хотели бы сокращение рабочего дня с 8 до 6−7 часов. Также 29% нижегородцев мечтают вовсе никогда не работать.
К трудоголикам, которые готовы работать больше 8 часов в день, причислили себя 22% молодых россиян. Большинство из них проживает в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Ранее мы писали, что предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла 83 рублей весной.