CNBC: Иран предостерег от прохода через Ормуз по новым маршрутам

Предупреждение КСИР, по мнению CNBC, подчеркивает решимость Тегерана сохранить контроль над Ормузским проливом и препятствовать транзиту в обход его юрисдикции. Это также указывает на сохраняющуюся неопределенность для судовладельцев, несмотря на то, что США и Иран на прошлой неделе подписали меморандум о взаимопонимании, который снимает блокаду с пролива.