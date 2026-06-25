CNBC: Иран предостерег от прохода через Ормуз по новым маршрутам

Движение за пределами этих маршрутов крайне опасно и запрещено. Мы предупреждаем все суда о необходимости строго избегать выхода за пределы обозначенных коридоров.
Как пояснили представители КСИР, для прохода судов разрешены только те маршруты, которые указаны Ираном, а координация действий с иранской стороной по установленному каналу связи является обязательной. В противном случае КСИР примет меры в отношении судов, игнорирующих его указания, сообщает американский канал CNBC.
Якобы этот проход проверен на отсутствие мин, и идти по нему следует с включенным транспондером.
Предупреждение КСИР, по мнению CNBC, подчеркивает решимость Тегерана сохранить контроль над Ормузским проливом и препятствовать транзиту в обход его юрисдикции. Это также указывает на сохраняющуюся неопределенность для судовладельцев, несмотря на то, что США и Иран на прошлой неделе подписали меморандум о взаимопонимании, который снимает блокаду с пролива.
По данным MarineTraffic, в минувшие выходные количество транзитов увеличилось в три раза, до 93, но остается намного ниже довоенного уровня, когда через пролив ежедневно проходило более 100 судов. По данным CNBC, судовладельцы продолжают использовать иранские, оманские и международные маршруты через Ормуз.