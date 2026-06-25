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CNBC: Иран предостерег от прохода через Ормуз по новым маршрутам

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду предупредил судовладельцев, что любой новый транзитный маршрут через Ормузский пролив, проложенный без согласования с Тегераном, является «неприемлемым и опасным».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Движение за пределами этих маршрутов крайне опасно и запрещено. Мы предупреждаем все суда о необходимости строго избегать выхода за пределы обозначенных коридоров.

заявление КСИР

Как пояснили представители КСИР, для прохода судов разрешены только те маршруты, которые указаны Ираном, а координация действий с иранской стороной по установленному каналу связи является обязательной. В противном случае КСИР примет меры в отношении судов, игнорирующих его указания, сообщает американский канал CNBC.

КСИР выступил с предупреждением после того, как судовладельцам в субботу предложили рассмотреть альтернативные судоходные коридоры через пролив — по южному транзитному маршруту вдоль оманских территориальных вод.

Якобы этот проход проверен на отсутствие мин, и идти по нему следует с включенным транспондером.

Предупреждение КСИР, по мнению CNBC, подчеркивает решимость Тегерана сохранить контроль над Ормузским проливом и препятствовать транзиту в обход его юрисдикции. Это также указывает на сохраняющуюся неопределенность для судовладельцев, несмотря на то, что США и Иран на прошлой неделе подписали меморандум о взаимопонимании, который снимает блокаду с пролива.

По данным MarineTraffic, в минувшие выходные количество транзитов увеличилось в три раза, до 93, но остается намного ниже довоенного уровня, когда через пролив ежедневно проходило более 100 судов. По данным CNBC, судовладельцы продолжают использовать иранские, оманские и международные маршруты через Ормуз.

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