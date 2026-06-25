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Страны НАТО наращивают число военных у Сувалкского коридора, заявил генерал

Генерал Парыляк: НАТО наращивает силы у Сувалкского коридора около Калининграда.

ВАРШАВА, 25 июн — РИА Новости. Страны НАТО значительно наращивают число своих военных вблизи Сувалкского коридора около Калининграда, заявил командующий многонациональным корпусом «Северо-Восток» генерал Дариуш Парыляк.

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.

Как утверждает генерал, скоро вместо одного многонационального корпуса вблизи Сувалкского коридора будут размещены два таких соединения.

«Одним из шагов является формирование дивизии литовских сухопутных войск, и Бундесвер решил выделить нам еще одно тактическое соединение. Наши силы растут, и в какой-то момент их было уже достаточно, чтобы их можно было разделить между двумя корпусами», — сказал генерал.

Он пояснил, что Северо-Восточный корпус отдает часть своих полномочий в виде командования обороной Латвии и Эстонии на восточном фланге НАТО немецко-голландскому корпусу.

По словам генерала, в состав немецко-голландского корпуса будут включены, в частности, дивизия эстонских сухопутных войск, а также многонациональная Северная дивизия, дислоцированная в Латвии. Кроме того, ему будут подчиняться и другие подразделения этих двух государств, в том числе территориальная оборона.

«Это в сумме несколько десятков тысяч солдат, а в будущем их будет еще больше», — сказал Парыляк.

Он добавил, что в районе Сувалкского перешейка уже находятся польско-немецкая бригада поддержки командования, немецкая вертолетная бригада, инженерное подразделение Бундесвера. Вооруженные силы Польши выделили корпусу артиллерийскую бригаду. Готовятся к вхождению в состав корпуса дополнительные разведывательные и инженерные подразделения.

В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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