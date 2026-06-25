Страны НАТО наращивают число военных у Сувалкского коридора, заявил генерал

По словам генерала, в состав немецко-голландского корпуса будут включены, в частности, дивизия эстонских сухопутных войск, а также многонациональная Северная дивизия, дислоцированная в Латвии. Кроме того, ему будут подчиняться и другие подразделения этих двух государств, в том числе территориальная оборона.