Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из App Store исчезли приложения ВКонтакте, Одноклассники и Дзен

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания Apple удалила из российского App Store ряд приложений VK.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания Apple удалила из российского App Store ряд приложений VK.

Пользователям стали недоступны для скачивания VK Музыка, VK Мессенджер, VK Видео, а также сервисы «Одноклассники» и «Дзен».

Приложения были удалены в одностороннем порядке без предварительных уведомлений.

Теперь у пользователей уже установленных приложений могут возникнуть ограничения в работе сервисов, в том числе с получением push-уведомлений о новых сообщениях и других событиях.

При этом ранее установленные приложения продолжают работать, однако скачать их заново через App Store на данный момент невозможно.