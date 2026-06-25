Из App Store исчезли приложения ВКонтакте, Одноклассники и Дзен

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания Apple удалила из российского App Store ряд приложений VK.
Пользователям стали недоступны для скачивания VK Музыка, VK Мессенджер, VK Видео, а также сервисы «Одноклассники» и «Дзен».
Приложения были удалены в одностороннем порядке без предварительных уведомлений.
Теперь у пользователей уже установленных приложений могут возникнуть ограничения в работе сервисов, в том числе с получением push-уведомлений о новых сообщениях и других событиях.
При этом ранее установленные приложения продолжают работать, однако скачать их заново через App Store на данный момент невозможно.