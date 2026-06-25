В казино в Куликово построят еще 10 гостиничных номеров

Он рассказал, что здание «Собрания» когда-то было стилизовано под французскую усадьбу. Сделали даже роскошную террасу. В течение нескольких лет эксплуатации выяснилось, что она не используется и внимание гостей не привлекает. Так что именно на ее месте и построят гостиничные номера — плюс 10 к существующим 15. Увеличить номерной фонд решил инвестор.