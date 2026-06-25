ГК «Развитие» выкупила ДК имени Ленина у воронежского авиазавода

Представители группы компаний рассказали, что дворец культуры был построен в 1957 году. С того момента его не реконструировали — проводился только точечный ремонт. С 2009 года здание законсервировано, из-за этого инженерные сети пришли в негодность. В связи с пожаром в 2024 году «значительно повреждены кровля и подвал».