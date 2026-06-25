В Пермском крае пройдёт чемпионат по метанию коровьих лепёшек

Чемпионат по метанию сухих коровьих лепёшек на дальность «Весёлый коровяк» пройдёт 11 июля в селе Крылово Пермского края, сообщили организаторы фестиваля.
Это единственное подобное мероприятие в России, из-за чего праздник привлекает тысячи гостей из разных регионов и даже стран. В прошлом году в соревнованиях приняло участие несколько сотен человек.
Фестиваль включает в себя не только классические спортивные турниры, но и активности, вдохновлённые деревенским бытом: турниры по мини-футболу и пляжному волейболу, гонки на мотоблоках и самокатах, шестиметровых лыжах, бег с коромыслом и тачками.
Программа чемпионата завершится выступлением местных творческих коллективов и ночной дискотекой.
Принять участие в соревнованиях может любой желающий. Подать заявку можно будет прямо на месте в день фестиваля.