В Пермском крае пройдёт чемпионат по метанию коровьих лепёшек

Фестиваль включает в себя не только классические спортивные турниры, но и активности, вдохновлённые деревенским бытом: турниры по мини-футболу и пляжному волейболу, гонки на мотоблоках и самокатах, шестиметровых лыжах, бег с коромыслом и тачками.