В сёлах Павловского района улучшили мобильную связь и интернет

— Сегодня жители сел пользуются интернетом так же активно, как и в городе, поэтому важно, чтобы связь работала везде. В 2026 году компания уже модернизировала оборудование в ряде населенных пунктов Балахнинского, Городецкого и Ковернинского районов. В список обновленных территорий вошли Ковригино, Шадрино, Воронино, а также посёлки Совхозный и Ковернино, — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.