В Прикамье заработает агрегатор медицинского туризма

Глава туристического ведомства Пермского края Сергей Хорошутин заявил, что готовится запуск электронного сервиса по выбору вариантов платного лечения или реабилитации в медицинских учреждениях региона. Такие услуги оказывают как частные, так и государственные больницы.
Идея создания площадки, на которой пациенты из России и даже других стран смогут, не пользуясь слухами или пересказами знакомых, выбрать, где и у кого лечиться или на каком пермском курорте поправить здоровье, появилась два года назад. Воплощать ее в жизнь принялся Дмитрий Карпинский, владелец стоматологической клиники и по совместительству председатель гильдии частной медицины при Пермской торгово-промышленной палате.
— Мы изучили рынок медицинских услуг в крае: у нас немало крупных частных центров, которые могут провести курс лечения на высочайшем уровне. Кстати, пермская школа стоматологии — одна из сильнейших в России, сюда едут решать проблемы с зубами даже из-за границы, — рассказывает он.
Сайт-агрегатор должен быть наполнен исчерпывающей информацией. Когда пациент ее изучит и примет принципиальное решение, ему останется выбрать перечень основных и сопутствующих услуг, которые он готов оплатить, определиться с датами — и можно ехать в Пермь.
Дмитрий Карпинский объясняет: все просто и понятно. Пациент выбирает медцентр, может записаться к конкретному врачу, например, у которого хорошие отзывы. Решает, когда приехать, указывает, нужен ли ему переводчик, сам ли он выберет гостиницу и точки общепита или предпочтет, чтобы это сделали организаторы и включили услуги в общий счет. Также гость сможет попросить, чтобы его встретили или чтобы машина всегда была под рукой, и даже высказать пожелания по организации свободного времени — например, культурной программы. Впрочем, если приезжему требуется только лечение, навязывать дополнительные услуги никто не станет.
Проект поддерживают и власти края: приезжие пациенты оставят в регионе деньги, часть которых пополнит бюджет.
Медцентров, руководители которых уже выразили согласие участвовать в проекте, около 20.
— По сути, мы организуем еще одну точку входа в регион, — отмечает Екатерина Айрих, председатель фонда поддержки предпринимателей «Настоящий пермский продукт». — Ведь тем, кто станет приезжать в Прикамье подлечиться, потребуются отели и точки общепита. Все это даст хоть небольшой, но толчок развитию индустрии гостеприимства.
Частные клиники восприняли идею сайта, где их смогут разыскать потенциальные клиенты, если не восторженно, то как минимум одобрительно. А вот государственные больницы взаимодействовать с агрегатором пока не торопятся: платные пациенты — это неплохо, но у госучреждений есть обязательства перед теми, кто лечится по ОМС.
— Да, госмедицина подходит к этому вопросу весьма осторожно. Но, скажем, лор-отделение детской краевой клинической больницы уже готово представить на агрегаторе свои услуги, — продолжает Екатерина Айрих. — Кстати, в Пермь часто везут детей на лечение из-за границы.
Плюсы для клиник инициаторы видят в том, что те заранее будут знать, когда, кто и с какими проблемами приедет, и смогут сформировать расписание.
Конечно, пермская медицина весь спектр заболеваний не охватит. Из мирового опыта известно: в одну страну едут лечить сердце, в другую — зубы, в третью — делать пластические операции. Дмитрий Карпинский выделил четыре направления, в которых Прикамье может проявить себя на высоком уровне: лечение сердечно-сосудистых заболеваний, санаторно-курортное лечение, стоматология и неврология.
— Нас поддерживают и власти: региону выгодно, чтобы к нам ехали из других областей и республик, из-за границы. Ведь эти пациенты оставят в крае свои деньги, часть которых пополнит бюджет, — отметил Карпинский. — Отношение к нашей идее благожелательное, вполне вероятно, что будет и софинансирование.
А вот жители Прикамья встревожились: а вдруг больницы, начав зарабатывать на заезжих пациентах, станут уделять меньше внимания местным? И без того ждать приема у врача порой приходится долго. Однако в краевом минздраве пояснили: перекоса в сторону платных пациентов не будет, все обязательства по ОМС госмедучреждения выполнят.
Впрочем, строить предположения о плюсах и минусах агрегатора рано: нужно, чтобы он проработал несколько лет, и тогда уже делать выводы. Но министр по туризму Хорошутин уверен: у пермской медицины все получится, так как стоимость врачебных услуг в крае заметно ниже, чем, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Но не стоит забывать и о конкуренции: сегодня многие регионы и страны активно борются за пациентов. А значит, Прикамью необходимо параллельно развивать и индустрию гостеприимства, и сферу услуг, чтобы гостям понравилось не только лечение, но и пребывание в Перми. А сам агрегатор, как пообещал Дмитрий Карпинский, заработает уже в конце июня.