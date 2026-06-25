В Прикамье заработает агрегатор медицинского туризма

Впрочем, строить предположения о плюсах и минусах агрегатора рано: нужно, чтобы он проработал несколько лет, и тогда уже делать выводы. Но министр по туризму Хорошутин уверен: у пермской медицины все получится, так как стоимость врачебных услуг в крае заметно ниже, чем, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Но не стоит забывать и о конкуренции: сегодня многие регионы и страны активно борются за пациентов. А значит, Прикамью необходимо параллельно развивать и индустрию гостеприимства, и сферу услуг, чтобы гостям понравилось не только лечение, но и пребывание в Перми. А сам агрегатор, как пообещал Дмитрий Карпинский, заработает уже в конце июня.