Российский банк продолжает модернизировать сеть офисов в Перми

«ВТБ уже второй год реализует в Пермском крае программу обновления сети своих отделений. Они все приводятся к единому современном формату обслуживания клиентов, главная ставка в котором сделана на обеспечение максимального комфорта для клиента при общении с банком. На сегодняшний день около половины наших офисов уже модернизированы, а полностью завершить процесс мы планируем к 2028 году. Уверен, что несмотря на развитие технологий, совершенствование цифровых каналов обслуживания клиентов, необходимость в живом общении у наших клиентов сохраняется», — отметил управляющий банка ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.