Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетниками и платниками достигает 42 баллов

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, средний балл ЕГЭ у студентов, поступивших на бюджет, составляет 70 и выше, тогда как на платное отделение он заметно ниже — в среднем 46 баллов. Разница достигает 36−42 баллов практически во всех вузах.