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Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетниками и платниками достигает 42 баллов

В российских вузах зафиксирован значительный разрыв в проходных баллах между бюджетными и платными местами.

В российских вузах зафиксирован значительный разрыв в проходных баллах между бюджетными и платными местами.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, средний балл ЕГЭ у студентов, поступивших на бюджет, составляет 70 и выше, тогда как на платное отделение он заметно ниже — в среднем 46 баллов. Разница достигает 36−42 баллов практически во всех вузах.

Средний балл ЕГЭ при поступлении в частные и государственные университеты примерно одинаковый, значительного разрыва между ними нет, сообщает Om1 Новосибирск.

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