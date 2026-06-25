Суд приговорил дончанина к 21 году в колонии за госизмену и теракт

Как установило следствие, после начала специальной военной операции мужчина, придерживаясь антироссийских взглядов, через Telegram вышел на связь с кураторами террористической организации. По их заданиям он фотографировал определённые объекты и транспорт, получая за это деньги. Позже ему поручили переместить взрывчатые вещества и взрывные устройства: в апреле 2024 года он организовал новый тайник недалеко от своего дома. При попытке забрать спрятанные предметы по указанию куратора Шиляев был задержан.