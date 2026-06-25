Суд приговорил дончанина к 21 году в колонии за госизмену и теракт

Южный окружной военный суд вынес приговор Александру Шиляеву из Ростова‑на‑Дону. Его признали виновным в государственной измене, участии в деятельности запрещённой в России террористической организации, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 275 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
Как установило следствие, после начала специальной военной операции мужчина, придерживаясь антироссийских взглядов, через Telegram вышел на связь с кураторами террористической организации. По их заданиям он фотографировал определённые объекты и транспорт, получая за это деньги. Позже ему поручили переместить взрывчатые вещества и взрывные устройства: в апреле 2024 года он организовал новый тайник недалеко от своего дома. При попытке забрать спрятанные предметы по указанию куратора Шиляев был задержан.
Суд назначил ему 21 год лишения свободы: первые пять лет — в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый должен выплатить штраф в размере 750 тысяч рублей и после отбытия основного срока отбудет ограничение свободы сроком на один год.
По данным правоохранителей, до задержания мужчина вёл предпринимательскую деятельность в сфере торговли стройматериалами, был женат, воспитывал сына, неоднократно выезжал за рубеж.