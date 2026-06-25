Укравшего гранатомет курского сержанта лишили медали и отправили в колонию

Следствие считает, что военнослужащий похитил из войсковой части гранатомет, а также забрал выданные ему для участия в боевых действиях гранаты и более 2 тыс. патронов, незаконно их хранил и переносил, после чего сбыл (подарил) другому жителю Курской области. Фигуранту вменили ч. 1 ст. 226 УК РФ (до семи лет лишения свободы), ч. 2 ст. 222 УК РФ (до восьми лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (до 11 лет лишения свободы). Итоговое наказание назначили путем частичного сложения сроков. Приговор не вступил в законную силу.