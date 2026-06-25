В Госдуме назвали два сценария эскалации конфликта с Европой

«Грань действительно размыта. Европа практически уже прямой участник [конфликта на Украине], потому что ее военнослужащие в виде как бы наемников участвуют в зоне специальной военной операции против наших войск и операторы многих зенитно-ракетных комплексов, которые могут обслуживать только люди, которые знакомы, начиная от сборки и заканчивая возможностью применить оружие в боевых условиях. Тут, так скажем, пока еще наполовину прямое участие», — объяснил собеседник «Ленты.ру».