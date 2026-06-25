В Госдуме назвали два сценария эскалации конфликта с Европой

«Грань действительно размыта. Европа практически уже прямой участник [конфликта на Украине], потому что ее военнослужащие в виде как бы наемников участвуют в зоне специальной военной операции против наших войск и операторы многих зенитно-ракетных комплексов, которые могут обслуживать только люди, которые знакомы, начиная от сборки и заканчивая возможностью применить оружие в боевых условиях. Тут, так скажем, пока еще наполовину прямое участие», — объяснил собеседник «Ленты.ру».
По его мнению, существует два основных сценария, способных спровоцировать серьезную эскалацию. Первый — это агрессия против Калининградской области. Колесник напомнил, что ситуация уже была на грани боестолкновения: Запад проводил учения на границе региона, туда слеталась авиация. Парламентарий обратил внимание, что НАТО постоянно провоцирует Россию, фактически обозначая нападение на Калининградскую область. Если удар будет произведен, то это неминуемо приведет к столкновению.
Второй сценарий, по убеждению депутата, возможен в случае применения ракетного оружия по атомным электростанциям или другим стратегически важным объектам Российской Федерации.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Европа планирует «подморозить» конфликт, не затрагивая его коренные причины. По его словам, сразу после этого на территорию Украины могут войти военные подразделения британо-французской «коалиции желающих».