Опасность развития витилиго из-за УФ-ламп выявили у нижегородок

Мощные ультрафиолетовые лампы для маникюра в сочетании с химическими компонентами покрытий могут стать триггером для развития витилиго и химического ожога кожи. Во Всемирный день витилиго на результаты свежих исследований дерматологов обратили внимание в MAX-канале «Бокал Прессека».
Как рассказала дерматовенеролог Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) Ольга Чернова, UVA-лучи генерируют массу свободных радикалов, из-за чего у предрасположенных людей погибают клетки-меланоциты. Кроме того, при нагреве базы выше 50 происходит микроожог, провоцирующий появление белых пятен. Использование старых ламп мощностью менее 36 Вт также опасно: недополимеризованные мономеры проникают в кожу и вызывают локальную потерю пигмента.
Для защиты рук нижегородкам рекомендуют за 20 минут до процедуры наносить солнцезащитный крем с SPF 30−50, использовать специальные перчатки с UV-защитой и просить мастера включать режим сниженной мощности, если покрытие начинает сильно печь в лампе.
Ранее сообщалось, что доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума.