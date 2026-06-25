Опасность развития витилиго из-за УФ-ламп выявили у нижегородок

Мощные ультрафиолетовые лампы для маникюра в сочетании с химическими компонентами покрытий могут стать триггером для развития витилиго и химического ожога кожи. Во Всемирный день витилиго на результаты свежих исследований дерматологов обратили внимание в MAX-канале «Бокал Прессека».