В Калининграде нашли подрядчика для благоустройства спортивной площадки на улице Дзержинского. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на участие в торгах подали четыре компании. Победителем признали ООО «Алива-Строй». Организация снизила начальную стоимость на семь миллионов рублей — до 10,4 миллиона.
Подрядчику предстоит привести в порядок спортивную площадку рядом с домом № 44 на улице Дзержинского. Специалисты демонтируют часть старого оборудования и установят новое. Также подрядчик уложит на территории общественной зоны новое покрытие. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с даты заключения контракта.
ООО «Алива-Строй» зарегистрировано в Калининграде. Генеральным директором компании является Алик Алчинов. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Спортплощадку на улице Дзержинского уже благоустраивали в 2023 году. Работы выполняло ООО «Еврокомфорт» за 21,9 миллиона рублей. Специалисты должны были установить тренажёры, спортивные комплексы, качели, скамейки, а также уложить покрытие и провести освещение.
Однако в 2024 году стало известно, что подрядчику выставили претензию из-за нарушения ГОСТа при благоустройстве площадки. Тогда работы на территории общественной зоны приостановили.
Ранее сообщали, что в 2026 году в Калининграде планируют обустроить пять спортивных площадок. Работы проведут на улицах Зелёной, Кутаисской, Артиллерийской, Дзержинского и на Жиленкова.