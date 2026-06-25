Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демешин отметил высокую оценку Суперджета и развитие авиаотрасли в крае

В регионе продолжают развивать полный цикл авиастроения и локализацию производства.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о выпуске самолётов «Сухой Суперджет» в Комсомольске-на-Амуре, — сообщает МАХ-канал главы региона.

По словам главы региона, высокая оценка со стороны президента подтверждает уровень отечественного авиастроения и значимость предприятий края в отрасли.

«Гордимся, что наши самолёты, собираемые в Комсомольске-на-Амуре, становятся образцовыми и востребованы по всей стране», — отметил Дмитрий Демешин.

Он подчеркнул, что регион развивает полный производственный цикл и работает над расширением локализации, включая создание сети предприятий по выпуску комплектующих.

Отдельное внимание уделяется разработке двигателей ПД-8 для SJ-100, что позволит обеспечить самолёты полностью отечественными силовыми установками.

Также Демешин отметил вклад авиационных предприятий Комсомольска-на-Амуре в обороноспособность страны, включая производство истребителей Су-57, которые используются в том числе в зоне специальной военной операции.

По его словам, развитие межрегиональных авиаперевозок остаётся ключевым направлением для региона с большой территорией и сложной географией.