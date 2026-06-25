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Тысяча красноярских семей получила «Набор первых» при выписке из роддома

Юбилейный комплект от главы Красноярска Сергея Верещагина на этой неделе получила одна из молодых мам в родильном доме № 1.

Юбилейный комплект от главы Красноярска Сергея Верещагина на этой неделе получила одна из молодых мам в родильном доме № 1. В мэрии рассказали, что с начала акции с приятными подарками отсюда выписались уже более 150 жительниц большого Красноярска, в том числе из поселков Минино, Берёзовки и Элиты.

Ежедневно в этом медучреждении на свет появляется в среднем 12 детей. Теперь их мамы уходят домой с полным комплектом необходимых вещей. Это одеяло и распашонки, первая зубная щётка, поильник, уголок для купания и не только. Все это бережно упаковано в удобную сумку или рюкзак, которые также пригодятся для прогулок и походов в поликлинику.

«Удивилась очень, приятно. Первый раз, когда рожала дочь, такого не было, поэтому сравнить есть с чем. Мне понравился набор, хороший. Сынишке всё пригодится», — рассказала пациентка роддома Валерия Пинжина.

Ежедневно количество получательниц «Набора первых» растёт. Комплекты вручают мамочкам при наличии городской прописки во всех роддомах краевого центра. Проект стартовал 1 июня в День защиты детей по инициативе главы города Сергея Верещагина.

«Когда мы запускали проект, я не ожидал, что за неполный месяц вручат такое количество наборов. Это говорит о том, что потребность в поддержке есть. Доброе дело получает положительные отклики от родителей. Будем учитывать их пожелания и со временем корректировать состав набора. Это знак нашего внимания, подтверждающий, что краевой центр -​ город, где забота о семьях начинается с первых дней жизни», -​ подчеркнул глава Красноярска Сергей Верещагин.

Напомним, что инициатива реализована при поддержке губернатора региона Михаила Котюкова. Традиция продолжится, в том числе при содействии благотворительного фонда «Добрый Красноярск».​

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