Тысяча красноярских семей получила «Набор первых» при выписке из роддома

«Когда мы запускали проект, я не ожидал, что за неполный месяц вручат такое количество наборов. Это говорит о том, что потребность в поддержке есть. Доброе дело получает положительные отклики от родителей. Будем учитывать их пожелания и со временем корректировать состав набора. Это знак нашего внимания, подтверждающий, что краевой центр -​ город, где забота о семьях начинается с первых дней жизни», -​ подчеркнул глава Красноярска Сергей Верещагин.