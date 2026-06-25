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Стоимость проезда в общественном транспорте Иркутска вырастет с 1 июля

Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Иркутска вырастет с 1 июля.

Источник: Аргументы и факты

Соответствующее письмо в администрацию направил руководитель муниципального предприятия. Стоимость проезда в «зелёных» автобусах, а также троллейбусах и трамваях с начала июля составит 45 рублей. Решение согласовали в региональной прокуратуре.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, такое решение руководитель предприятия объяснил повышением стоимости топлива и запчастей, а также необходимостью индексации зарплат сотрудников. По его мнению, подобная мера обеспечит бесперебойную работу общественного транспорта.

Также руководитель МУПа отметил, что ещё до принятия решения о повышении цен экономически обоснованная стоимость проезда составляла более 80 рублей. В мэрии решение об увеличении стоимости проезда назвали обоснованным.