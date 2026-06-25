Светодиодный экран установили в Доме культуры Кигинского района в Башкирии

Дом культуры Кигинского района Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Семья» получил современный светодиодный экран. Такое обновление позволит повысить качество проводимых мероприятий, рассказали в районной администрации.
Работы по монтажу экрана успешно завершены. Теперь визуальные эффекты смогут дополнить и разнообразить спектакли, концерты и праздники, проводимые в учреждении.
«Теперь любое мероприятие в Доме культуры станет ярче, масштабнее и технологичнее. Это важно и для артистов, и для зрителей — мы делаем культуру доступной, современной и зрелищной», — отметил начальник отдела культуры Кигинского района Ильдар Шарафутдинов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.