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В МЭР объяснили, зачем нужен лимит часов при платформенной занятости

В МЭР объяснили, зачем нужен лимит в 60 часов работы при платформенной занятости.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Платформенная экономика открывает возможности для гибкой занятости, одновременно повышая риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, именно поэтому необходимы четкие критерии по разграничению платформенной занятости с трудовыми отношениями, сообщили в министерстве экономического развития РФ.

Накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что правительство России утвердило критерии, помогающие отличить разовые гражданско-правовые соглашения от систематической занятости.

Как пояснили в Минэкономразвития, теперь операторы цифровых площадок будут обязаны отслеживать продолжительность выполнения заказов каждым исполнителем для каждого отдельного заказчика. Ключевой критерий — количество часов работы в месяц: если в течение шести месяцев подряд этот показатель превышает 60 часов в месяц для одного и того же заказчика, платформа обязана приостановить дальнейший прием и выдачу заказов в этой паре. При этом принятие к исполнению заказов от других заказчиков не запрещается.

«(Закон о платформенной экономике — ред.) разрешает гибкие формы занятости, но фиксирует риск: компании могут полностью перевести штат сотрудников в самозанятых, сохранив при этом контроль, график и постоянный характер работы. Таким образом, повышается риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми», — пояснили в министерстве.

Там подчеркнули, что введенный лимит не запрещает компаниям пользоваться услугами самозанятых или индивидуальных предпринимателей. Наоборот, легитимные разовые заказы, не носящие постоянного характера, остаются полностью допустимыми.

«Речь идет о ситуациях, когда заказчик систематически привлекает одного и того же исполнителя на полный рабочий день, диктует график, контролирует процесс и предоставляет средства производства, то есть создает все признаки трудовых отношений, но оформляет их как гражданско-правовой договор», — указали в министерстве.

Операторам цифровых платформ предстоит адаптировать свои алгоритмы для автоматического подсчета отработанных часов и блокировки при превышении лимита.

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