В МЭР объяснили, зачем нужен лимит часов при платформенной занятости

Как пояснили в Минэкономразвития, теперь операторы цифровых площадок будут обязаны отслеживать продолжительность выполнения заказов каждым исполнителем для каждого отдельного заказчика. Ключевой критерий — количество часов работы в месяц: если в течение шести месяцев подряд этот показатель превышает 60 часов в месяц для одного и того же заказчика, платформа обязана приостановить дальнейший прием и выдачу заказов в этой паре. При этом принятие к исполнению заказов от других заказчиков не запрещается.