Стали известны сроки окончания капремонта в школе № 83 Краснодара

В мэрии напомнили, что в школе № 83 подрядчик, который выиграл госконтракт, оказался недобросовестным. Он демонтировал старую штукатурку, нанес новую, а дальше отказался от взятых на себя обязательств. Контракт с ним расторгли. После прохождения всех необходимых процедур, был заключен договор с новым подрядчиком.