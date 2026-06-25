Стали известны сроки окончания капремонта в школе № 83 Краснодара

В Краснодаре продолжается капитальный ремонт школы № 83. В учебных кабинетах большинство работ уже выполнили — оштукатурили стены, уложили новые полы, заменили инженерные сети. Сейчас рабочие приступили к ремонту актового зала. Затем предстоит обновление всего спортивного блока.
Школу планируют открыть не раньше весны 2027 года.
«Школа уже заметно преобразилась. Классы стали светлыми, просторными. Понимаем, что дети с нетерпением ждут возвращения в родную школу, но важно сделать всё качественно, на долгие годы, для этого ещё необходимо время», — отметил глава Краснодара Евгений Наумов во время визита в учебное заведение.
Заместитель главы города Анна Леонова рассказала, что изначально ремонт актового зала и спортивного блока в план работ не входил. Однако затем было принято решение включить их для комплексного обновления школы.
Кроме внутренних работ, на здании школы отремонтируют фасад и благоустроят территорию.
Всю необходимую мебель и технику для образовательного учреждения уже купили.
Также Евгений Наумов осмотрел работы в гимназии № 82, расположенной на улице им.30-й Иркутской дивизии. Там ремонтируют пищеблок. В нем меняют инженерные сети, возводят пристройку для холодильного оборудования. Планируется, что все работы завершат в августе 2026 года.
В мэрии напомнили, что в школе № 83 подрядчик, который выиграл госконтракт, оказался недобросовестным. Он демонтировал старую штукатурку, нанес новую, а дальше отказался от взятых на себя обязательств. Контракт с ним расторгли. После прохождения всех необходимых процедур, был заключен договор с новым подрядчиком.
Всего по плану до конца августа в Краснодаре капитально отремонтируют 44 образовательных учреждения, 17 из которых — школы. В остальных учреждения выполнят текущий ремонт.