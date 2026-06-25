В Балгазынском сосновом бору Тувы высадили деревья на площади 9,6 гектара

Лесовосстановление на площади 9,6 га провели в Балгазынском сосновом бору Тувы при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Тандинского кожууна республики.
Всего специалисты высадили 25 тыс. сосен. Работы проводили вручную с применением специализированного инструмента — меча Колесова и лесопосадочной трубы. Этот метод обеспечивает бережную пересадку саженцев и высокую приживаемость молодых деревьев.
«Данный участок находится на особом контроле лесопатологов. В 2024 году здесь уже проводилось компенсационное лесовосстановление, что подчеркивает важность и системность проводимых мероприятий», — добавили в администрации.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.