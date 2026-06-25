Региональный форум «МедиаПритяжение» прошел в Ивановской области

Форум «МедиаПритяжение» состоялся в Вичугском муниципальном округе Ивановской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Участниками форума стали более 80 юных медийщиков и наставников со всего региона. Они слушали лекции, создавали проекты, снимали клипы и учились работать в команде.
В частности, в блоке «Медиацентр в каждом муниципалитете» выступила наставник Движения первых и финалист проекта «ТопБлог» Елена Мамедова. Она поделилась личным опытом создания медиацентра с нуля, разобрала типичные ошибки и дала множество лайфхаков. В то же время специалист по коммуникациям регионального отделения Движения первых Мила Старцева представила региональную экосистему: единый контент-план, вебинары и механизмы поддержки.
Презентация проектов участников стала кульминацией форума. Восемь команд показывали свои работы, получали обратную связь от жюри. Победителей отметили в трех номинациях: «Самая дружная медиакоманда», «Самый креативный клип» и «Лучший медиапроект форума».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.