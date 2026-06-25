Доступен ли аэропорт «Красноярск» для маломобильных и многодетных?

Члены Общественной палаты Красноярского края провели проверку доступности инфраструктуры международного аэропорта «Красноярск» имени Дмитрия Хворостовского. Общественники обращали внимание на наличие бесплатных парковочных мест для людей с ОВЗ, персонала для сопровождения маломобильных граждан и мам с коляскам, безопасность и удобство передвижения, наличие комнат матери и ребенка, а также игровых зон. Экспертом выступила многодетная мама Елена Самохвалова, учредитель фонда «Многодетное счастье», член актива региональной общественной организации «Союз православных женщин в Красноярском крае». Общественные контролеры прошли по зданию аэропорта, обследовали входную группу, поднялись в зал ожидания, прошли в комнату матери и ребенка, оценили удобство санитарных комнат для маломобильных пассажиров и мам с маленькими детьми. Как отметили проверяющие, в аэропорту маломобильным пассажирам и многодетным родителям оказывают помощь специально выделенные сотрудники, которые встречают их еще при высадке из автомобиля и помогают сопроводить до места посадки в самолет. Но для того, чтобы воспользоваться их услугой необходимо за сутки сообщить о своем прибытии на аэровокзал на сайте аэропорта или по телефону в информационную службу. В аэропорту оборудована комната матери и ребенка, где пассажиры с детьми могут уложить спать малыша, покормить его или переодеть. Но для отдыха мамы здесь не предусмотрено отдельного места. Как рассказал Елена Самохвалова, ей приходилось спать на детской кровати. Хочется отметить неравнодушное отношение сотрудников аэропорта к людям, которые нуждаются в помощи, — отметил член Общественной палаты Красноярского края Сергей Иванов. — Но есть вопросы, которые требуют решения на административном уровне: на прилегающей к аэропорту территории отсутствуют парковки для многодетных семей, также недостаточно указателей о нахождении комнаты матери и ребенка, в самой комнате недостает кушетки для отдыха матери рядом с малышом. Большая проблема для многодетных — отсутствие такси для этой категории пассажиров. Многодетная мама Елена Самохвалова в свою очередь высказала пожелание сделать туалет для малышей в одном помещении с санузлом для инвалидов, так как пассажирам с маленькими детьми не всегда удается найти возможность сводить ребенка в туалет для взрослых. Все замечания и предложения будут сформированы и направлены в администрацию аэропорта и Общественную палату России. Также общественники проверили готовность аэропорта к размещению временного избирательного участка. Он развернется на первом этаже терминала, куда будут иметь доступ все категории пассажиров. Оборудован временный избирательный участок будет за три дня до начала голосования в сентябре 2026 года.