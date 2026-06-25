Шаронов: Россия начинается с семьи, с ее тепла и традиций

«В каждой локации мы старались внести изюминку — специально привлекали животных, придумывали необычный реквизит. Но главной задачей было сделать красивые, качественные кадры, которые радовали бы глаз и передавали атмосферу. Сейчас, глядя на готовые работы, мы понимаем, что довольны результатом. И не потому, что все получилось идеально, а потому что работала целая команда. Каждый вложил силы и старался сделать как можно лучше — и мы справились».