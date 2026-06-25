Шаронов: Россия начинается с семьи, с ее тепла и традиций

25 июня в Законодательном собрании Нижегородской области открылась фотовыставка «Моя семья — моя Россия» (0+). Этот проект стал продолжением Дня русской культуры «Традиции живая нить», который прошел в городе Бор в Год единства народов России. Открыл экспозицию председатель комитета регионального парламента по бюджету и налогам Александр Шаронов.
В центре экспозиции — снимки семей юных артистов детского вокального коллектива «Вереница» в подлинных русских народных костюмах. По словам авторов выставки, каждая фотография на ней — это живая история преемственности поколений, где через образы и детали быта передается тепло семейного уклада и глубина народной культуры.
Авторами работ стали две известные борские мастерицы художественной фотографии. Елена Чернигина — региональный представитель Нижегородского отделения Ассоциации фотографов «Евразия», лауреат всероссийских и международных конкурсов, входит в топ «50 лучших фотографов России». Александра Джумаева — семейный и детский фотограф, также отмеченная наградами престижных конкурсов. Девушки поделились, что для создания выставки была проделана большая работа: от поиска аутентичных костюмов до организации тематических локаций на фоне русской природы и предметов старины.
Александр Шаронов отметил, что благодаря их таланту и чуткости каждый снимок получился наполненным светом, искренностью и любовью. По его словам, идея выставки родилась в совместном обсуждении с руководителями культуры городского округа и фотохудожниками.
«Это была общая совместная идея, и она оказалась очень интересной. Борчане регулярно выдают творческие инициативы, вспомним хотя бы фотовыставки жен и вдов героев СВО — это тоже их задумки. Сейчас мы выходим с новой инициативой — показывать, как на местах мы отмечаем Год единства народов России. Вот такой у нас получился проект», — рассказал Александр Шаронов.
Депутат также поделился, что с удовольствием принял участие в съемках вместе с женой и дочерью, потому что это была интересная творческая задача, и их семейное фото теперь тоже представлено на выставке.
В свою очередь, фотохудожник Елена Чернигина рассказала о творческом процессе:
«В каждой локации мы старались внести изюминку — специально привлекали животных, придумывали необычный реквизит. Но главной задачей было сделать красивые, качественные кадры, которые радовали бы глаз и передавали атмосферу. Сейчас, глядя на готовые работы, мы понимаем, что довольны результатом. И не потому, что все получилось идеально, а потому что работала целая команда. Каждый вложил силы и старался сделать как можно лучше — и мы справились».