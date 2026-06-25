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В Гусеве мужчина с ножом угрожал убийством отцу и его 12-летнему сыну

В полицию Гусева обратился местный житель — он сообщил, что неизвестный угрожал убийством ему и.

Источник: KaliningradToday

его 12-летнему сыну. Инцидент произошёл во дворе жилого дома.

Выяснилось, что 39-летний подозреваемый вышел на улицу, чтобы заступиться за дочь своей сожительницы. Девочка пожаловалась ему на обидевшего её мальчика. В ходе разбирательства мужчина схватил несовершеннолетнего и начал угрожать ему расправой. Отец мальчика вмешался, между мужчинами вспыхнула ссора. Подозреваемый достал нож и, демонстрируя его, высказывал угрозы убийством в адрес заявителя и его сына.

Прибывшие на место полицейские пресекли действия и задержали злоумышленника. С места происшествия изъяли нож, от которого мужчина пытался избавиться.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Калининградской области.