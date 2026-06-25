В Гусеве мужчина с ножом угрожал убийством отцу и его 12-летнему сыну

Выяснилось, что 39-летний подозреваемый вышел на улицу, чтобы заступиться за дочь своей сожительницы. Девочка пожаловалась ему на обидевшего её мальчика. В ходе разбирательства мужчина схватил несовершеннолетнего и начал угрожать ему расправой. Отец мальчика вмешался, между мужчинами вспыхнула ссора. Подозреваемый достал нож и, демонстрируя его, высказывал угрозы убийством в адрес заявителя и его сына.