СК раскрыл убийство 82-летнего пенсионера 73-летним после 25 лет дружбы

Пожилой житель Бобруйска был убит 10 февраля. Днем 73-летний пенсионер вышел из дома в магазин за продуктами и случайно встретил по дороге 82-летнего горожанина, с которым дружил уже более 25 лет. Старший из мужчин позвал приятеля к себе домой, чтобы отпраздновать прошедший день рождения. Вместе пенсионеры купили в магазине алкоголь и пошли в квартиру.