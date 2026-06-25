СК раскрыл убийство 82-летнего пенсионера 73-летним после 25 лет дружбы

В Следственном комитете раскрыли детали жестокого убийства 82-летнего пенсионера его 73-летним знакомым.
Пожилой житель Бобруйска был убит 10 февраля. Днем 73-летний пенсионер вышел из дома в магазин за продуктами и случайно встретил по дороге 82-летнего горожанина, с которым дружил уже более 25 лет. Старший из мужчин позвал приятеля к себе домой, чтобы отпраздновать прошедший день рождения. Вместе пенсионеры купили в магазине алкоголь и пошли в квартиру.
В какой-то момент подвыпившее мужчины вспомнили о давней ссоре и начали драться. В итоге гость схватил кухонный нож и нанес другу множество ударов. Тело убитого пенсионера только спустя три дня обнаружила его дочка.
По камерам видеонаблюдения удалось установить личность убийцы. Была проведена проверка показаний на месте, а также несколько следственных экспериментов. Обвиняемый признал свою вину полностью и дал подробные показания. Специалист при проведении психолого-психиатрической экспертизы признал его вменяемым. Ранее мужчина судим не был, родственники и соседи характеризовали его положительно.
Бобруйчанина будут судить за убийство заведомо престарелого лица, совершенное с особой жестокостью (п.п.2, 6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он заключен под стражу.
Тем временем, другой белорус пойдет под суд за преступление, которое совершил со своим пакетом.
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