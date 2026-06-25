Четыре камеры фиксации нарушений установили на дорогах Владимирской области

Специалисты областного центра безопасности дорожного движения в первой половине июня ввели в эксплуатацию четыре камеры на улице Юрьевской во Владимире, улице Октябрьской в Муроме и на двух участках трассы М-7 «Волга». Такие комплексы обеспечивают обнаружение и фиксацию превышения установленной скорости движения транспорта, а также выезд на полосу встречного движения.