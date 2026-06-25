Четыре камеры фиксации нарушений установили на дорогах Владимирской области

Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД появились на автодорогах во Владимирской области. Они были установлены в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты областного центра безопасности дорожного движения в первой половине июня ввели в эксплуатацию четыре камеры на улице Юрьевской во Владимире, улице Октябрьской в Муроме и на двух участках трассы М-7 «Волга». Такие комплексы обеспечивают обнаружение и фиксацию превышения установленной скорости движения транспорта, а также выезд на полосу встречного движения.
В настоящее время проводятся заключительные мероприятия по установке аналогичного комплекса на автодороге А-108 «Московское большое кольцо». Ввод в эксплуатацию запланирован на июль.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.