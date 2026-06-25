В Волгограде начали укладывать основание для новых трамвайных путей

На тех участках, где уже демонтировали старые рельсы и шпалы, а также вырыли специальный котлован, который специалисты называют «корытом», глубиной около 60 сантиметров, рабочие активно формируют новую «подушку». Она состоит из слоя геотекстиля и песка. Этот слой является основой для будущей трамвайной колеи, обеспечивая ее стабильность и долговечность.