Пермякам стала доступна оплата товаров по QR-коду в Китае через Мой МТС

ПАО «МТС» объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении Мой МТС. Оплата покупок возможна с карт российских банков в десятках миллионов торговых точек по всей стране. Мой МТС позволяет задействовать и другие удобные способы оплаты покупок в Китае: через приложение доступно пополнение кошельков основных местных платежных систем.