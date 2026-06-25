Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермякам стала доступна оплата товаров по QR-коду в Китае через Мой МТС

QR практически полностью заменил все остальные способы расчета, в том числе и наличными.

Источник: Комсомольская правда

ПАО «МТС» объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении Мой МТС. Оплата покупок возможна с карт российских банков в десятках миллионов торговых точек по всей стране. Мой МТС позволяет задействовать и другие удобные способы оплаты покупок в Китае: через приложение доступно пополнение кошельков основных местных платежных систем.

МТС предоставила пользователям приложения Мой МТС возможность оплачивать покупки в Китае по QR-коду. QR является основным способом безналичного расчета в стране, он практически полностью заменил.

все остальные способы расчета, в том числе и наличными.

Для совершения платежа нужно открыть приложение Мой МТС, на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR-код на платежном терминале. Для быстрого доступа достаточно удерживать.

иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и счет списания.

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в китайские юани. Курс.

конвертации устанавливается на момент совершения операции. Минимальная сумма операции — 100 рублей, максимальная — 70 000 рублей. Платежи до 5000 рублей проходят без СМС-подтверждения, то.

есть. покупку можно совершить даже если у вас нет связи.

"Китай стал одним из востребованных направлений у путешественников из Пермского края. По опыту наших клиентов мы знаем, что из-за высокого уровня цифровизации в стране туристы могут столкнуться с.

трудностями в оплате. Часто в Китае наличные просто не принимают. Теперь у пермяков, благодаря передовым технологиям МТС, есть ключ ко всей безналичной инфраструктуре Китая — от крупных моллов.

до небольших уличных лавок. Для нас принципиально важно сделать максимум для того, чтобы каждый абонент чувствовал себя в путешествии так же комфортно, как дома", — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Оплата через Мой МТС доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность.

совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет. География сервиса уже охватывает более 10 стран, включая главные туристические направления — Турцию, Египет и Вьетнам.

Также в Мой МТС доступны быстрые переводы на кошельки ведущих платежных систем Китая, которые значительно упрощают туристам нахождение в стране.