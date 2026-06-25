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Центр «Мой бизнес» Верхневолжья проведет серию мероприятий в летних лагерях

Бизнес-игры направлены на повышение финансовой грамотности детей и подростков.

Источник: Национальные проекты России

Серия бизнес-игр для школьников пройдет в загородных лагерях Тверской области. Мероприятия проводит региональный центр «Мой бизнес» в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате правительства региона.

Образовательная программа включает в себя деловые интерактивные игры и мини-лекции, направленные на повышение финансовой грамотности детей и подростков. В ходе уроков ребята осваивают начальные навыки ведения предпринимательской деятельности, узнают о значении промышленности для Тверской области, а также о предприятиях, выпускающих привычные для них товары.

В течение летней образовательной программы специалисты центра «Мой бизнес» планируют посетить 18 учреждений в округах Верхневолжья. Ожидается, что в бизнес-играх примут участие около 470 человек.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.