Центр «Мой бизнес» Верхневолжья проведет серию мероприятий в летних лагерях

Серия бизнес-игр для школьников пройдет в загородных лагерях Тверской области. Мероприятия проводит региональный центр «Мой бизнес» в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате правительства региона.
Образовательная программа включает в себя деловые интерактивные игры и мини-лекции, направленные на повышение финансовой грамотности детей и подростков. В ходе уроков ребята осваивают начальные навыки ведения предпринимательской деятельности, узнают о значении промышленности для Тверской области, а также о предприятиях, выпускающих привычные для них товары.
В течение летней образовательной программы специалисты центра «Мой бизнес» планируют посетить 18 учреждений в округах Верхневолжья. Ожидается, что в бизнес-играх примут участие около 470 человек.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.