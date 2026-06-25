Центр «Мой бизнес» Верхневолжья проведет серию мероприятий в летних лагерях

Образовательная программа включает в себя деловые интерактивные игры и мини-лекции, направленные на повышение финансовой грамотности детей и подростков. В ходе уроков ребята осваивают начальные навыки ведения предпринимательской деятельности, узнают о значении промышленности для Тверской области, а также о предприятиях, выпускающих привычные для них товары.